Google'dan Çin'e karşı yeni taktik

T24- Çinli internet kullanıcıları, Google'ı kullanarak arama yaptıklarında karşılarına çıkan sonuçlar Çinli yetkililer tarafından sansürleniyor.





Google bu sorunu şimdiye kadar, Çin'den gelen arama komutlarını, Çinli yetkililerin denetleyemediği Hong Kong'daki sitesine yönlendirerek aşıyordu.



Ancak Çin'in bunu yapmaya devam ederse lisansını kaybedeceği uyarısının ardından bu yönteme son verildi.



Bundan sonra internette arama yapmak isteyen Çinli kullanıcılar Hong Kong'daki sitenin linkine ulaşabilecekleri bir sayfaya yönlendirilecek.



Yani kullanıcıyı Hong Kong'deki siteye Google otomatik olarak yönlendirmeyecek, kullanıcıların bu sayfanın linkini kendilerinin tıklaması gerekecek.



Google'dan yapılan açıklamada bu yöntem sayesinde Çin'de faaliyet göstermeye devam etmeyi umdukları dile getirildi.



Uzmanların ciddi bir ödün olarak değerlendiriği bu manevranın Çin yönetimi tarafından kabul edilip edilmeyeceği ise bilinmiyor.



Çin ve internet



Çin internet kullanımı açısından çok büyük ve giderek de büyüyen bir pazar.



Şu anda ülke nüfusunun sadece yüzde 30'u internet erişimine sahip.



Ancak hükümet bu oranın 5 yıl içinde yüzde 50'ye yükseleceğini tahmin ediyor.



Pazarın büyüklüğü nedeniyle de, Çin'de faaliyet gösterememesi Google'ın büyüme umutlarına büyük bir darbe indirebilir.



Dünyanın en popüler internet arama motoru olan Google, Çin'de ise Baidu'nun ardından ikinci sırada.