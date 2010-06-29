T24 LogoT24 Logo
Dünya

Google'dan Çin'e karşı yeni taktik

Ülkede faaliyet gösterme lisansının iptal edileceği tehdidinin ardından, Google Pekin yönetiminin sansürünü aşmak için yeni bir yöntem geliştirdi.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Çinli internet kullanıcıları, Google'ı kullanarak arama yaptıklarında karşılarına çıkan sonuçlar Çinli yetkililer tarafından sansürleniyor.


Google bu sorunu şimdiye kadar, Çin'den gelen arama komutlarını, Çinli yetkililerin denetleyemediği Hong Kong'daki sitesine yönlendirerek aşıyordu.


Ancak Çin'in bunu yapmaya devam ederse lisansını kaybedeceği uyarısının ardından bu yönteme son verildi.


Bundan sonra internette arama yapmak isteyen Çinli kullanıcılar Hong Kong'daki sitenin linkine ulaşabilecekleri bir sayfaya yönlendirilecek.


Yani kullanıcıyı Hong Kong'deki siteye Google otomatik olarak yönlendirmeyecek, kullanıcıların bu sayfanın linkini kendilerinin tıklaması gerekecek.


Google'dan yapılan açıklamada bu yöntem sayesinde Çin'de faaliyet göstermeye devam etmeyi umdukları dile getirildi.


Uzmanların ciddi bir ödün olarak değerlendiriği bu manevranın Çin yönetimi tarafından kabul edilip edilmeyeceği ise bilinmiyor.


Çin ve internet


Çin internet kullanımı açısından çok büyük ve giderek de büyüyen bir pazar.


Şu anda ülke nüfusunun sadece yüzde 30'u internet erişimine sahip.


Ancak hükümet bu oranın 5 yıl içinde yüzde 50'ye yükseleceğini tahmin ediyor.


Pazarın büyüklüğü nedeniyle de, Çin'de faaliyet gösterememesi Google'ın büyüme umutlarına büyük bir darbe indirebilir.


Dünyanın en popüler internet arama motoru olan Google, Çin'de ise Baidu'nun ardından ikinci sırada.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24