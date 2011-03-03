-GOOGLE'DAN BLOGGER AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Google yetkilileri, tüm içerik sahiplerini, Blogger hizmetine erişimin engellenmesi konusunda girişimde bulunmaktansa, bu süreci kullanmaları yönünde teşvik ettiklerini belirterek, ''Bu şekilde, biz söz konusu şikayetle ilgilenirken Türkiye'deki kullanıcılar Blogger'dan sorunsuz bir şekilde yararlanmaya devam edebilir'' dedi. Google yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada, şunları kaydetti: ''Google olarak telif hakkı ihlali iddialarını çok ciddiye alıyor ve telif ihlali konusunda elimize geçerli bir yasal uyarı ulaşan içerikleri hızlı bir şekilde Blogger'dan kaldırıyoruz. Blogger'a yüklenmiş içerikler ile ilgili telif ihlali söz konusu olduğunda, içerik sahipleri internet üzerinden gerekli uyarıyı kolaylıkla yapabilmekte ve süreç etkin olarak işlemektedir. Tüm içerik sahiplerini, Blogger hizmetine erişimin engellenmesi konusunda girişimde bulunmaktansa, bu süreci kullanmaları yönünde teşvik ediyoruz. Bu şekilde, biz söz konusu şikayetle ilgilenirken Türkiye'deki kullanıcılar Blogger'dan sorunsuz bir şekilde yararlanmaya devam edebilir. İlgili politikamıza ilişkin ayrıntılara http://www.google.com/blogger_dmca.html. adresinden ulaşılabilmektedir.''