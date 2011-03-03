T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

GOOGLE'DAN BLOGGER AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

03 Mart 2011 17:02

-GOOGLE'DAN BLOGGER AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Google yetkilileri, tüm içerik sahiplerini, Blogger hizmetine erişimin engellenmesi konusunda girişimde bulunmaktansa, bu süreci kullanmaları yönünde teşvik ettiklerini belirterek, ''Bu şekilde, biz söz konusu şikayetle ilgilenirken Türkiye'deki kullanıcılar Blogger'dan sorunsuz bir şekilde yararlanmaya devam edebilir'' dedi. Google yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada, şunları kaydetti: ''Google olarak telif hakkı ihlali iddialarını çok ciddiye alıyor ve telif ihlali konusunda elimize geçerli bir yasal uyarı ulaşan içerikleri hızlı bir şekilde Blogger'dan kaldırıyoruz. Blogger'a yüklenmiş içerikler ile ilgili telif ihlali söz konusu olduğunda, içerik sahipleri internet üzerinden gerekli uyarıyı kolaylıkla yapabilmekte ve süreç etkin olarak işlemektedir.  Tüm içerik sahiplerini, Blogger hizmetine erişimin engellenmesi konusunda girişimde bulunmaktansa, bu süreci kullanmaları yönünde teşvik ediyoruz. Bu şekilde, biz söz konusu şikayetle ilgilenirken Türkiye'deki kullanıcılar Blogger'dan sorunsuz bir şekilde yararlanmaya devam edebilir. İlgili politikamıza ilişkin ayrıntılara http://www.google.com/blogger_dmca.html. adresinden ulaşılabilmektedir.'' 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24