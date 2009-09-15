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Ekonomi

Google'dan bir yenilik daha

Google, basın kuruluşlarının makalelerini hızlı bir şekilde görmeyi ve okumayı sağlayan bir uygulama başlattı.

15 Eylül 2009 03:00

Google, basın kuruluşlarının makalelerini hızlı bir şekilde görmeyi ve okumayı sağlayan bir uygulama başlattı.

İnternetin arama devi Google, New York Times, Washington Post veya BBC gibi basın kuruluşlarının makalelerini hızlı bir şekilde görmeyi ve okumayı sağlayan yeni bir uygulama başlattı.

"Fast Flip" adı verilen yeni uygulama sayesinde bir gazete veya dergide yayımlanan makaleyi internet ortamında çok hızlı bir şekilde görmek mümkün oluyor.

"fastflip.googlelabs.com" web sitesinden ulaşılan yeni uygulama, internet kullanıcılarına Google'ın yayın ortağı aralarında New York Times, Washington Post, Cosmopolitan, Elle, Marie Claire ve Newsweek'in bulunduğu 40 kadar gazete, dergi ve yayın kuruluşunun çeşitli konulardaki makalelerinin ilk sayfasına anında ulaşmaya olanak sağlıyor.

Makalenin devamını okumak isteyen kullanıcı, makaleyi yayımlayan medya kuruluşunun web sitesine yönlendiriliyor.

Amerikan medya kuruluşlarıyla telif hakları sorunlarından dolayı gergin ilişkileri bulunan Google, "Fast Flip" uygulamasında sunulan reklamlardan sağlanan gelirleri bu ortaklarıyla paylaşacağını açıkladı.

Google yöneticileri, bu yeni uygulamanın basın sektörüne yeni okuyucular kazandıracağı görüşünü dile getirdiler.

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