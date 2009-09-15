Google'dan bir yenilik daha

Google, basın kuruluşlarının makalelerini hızlı bir şekilde görmeyi ve okumayı sağlayan bir uygulama başlattı.
İnternetin arama devi Google, New York Times, Washington Post veya
BBC gibi basın kuruluşlarının makalelerini hızlı bir şekilde görmeyi ve
okumayı sağlayan yeni bir uygulama başlattı.
"Fast Flip" adı verilen yeni uygulama
sayesinde bir gazete veya dergide yayımlanan makaleyi internet
ortamında çok hızlı bir şekilde görmek mümkün oluyor.
"fastflip.googlelabs.com" web sitesinden
ulaşılan yeni uygulama, internet kullanıcılarına Google'ın yayın ortağı
aralarında New York Times, Washington Post, Cosmopolitan, Elle, Marie
Claire ve Newsweek'in bulunduğu 40 kadar gazete, dergi ve yayın
kuruluşunun çeşitli konulardaki makalelerinin ilk sayfasına anında
ulaşmaya olanak sağlıyor.
Makalenin devamını okumak isteyen kullanıcı, makaleyi yayımlayan medya kuruluşunun web sitesine yönlendiriliyor.
Amerikan medya kuruluşlarıyla telif
hakları sorunlarından dolayı gergin ilişkileri bulunan Google, "Fast
Flip" uygulamasında sunulan reklamlardan sağlanan gelirleri bu
ortaklarıyla paylaşacağını açıkladı.
Google yöneticileri, bu yeni uygulamanın basın sektörüne yeni okuyucular kazandıracağı görüşünü dile getirdiler.