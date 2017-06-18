Google'dan 'Babalar Günü'ne özel 'doodle'

Google ana sayfasında yer alan doodle, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü için yeniden tasarlandı.

"Babalar Gününüz Kutlu Olsun 2017!" yazısının yer aldığı logonun üzerine tıklandığında, Babalar Günü'ne özel haberlere ulaşılıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere kültürel olayarlara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Babalar günü ilk ne zaman kutlandı?

Babalar Günü, ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. ABD Başkanı Calvin Coolidge, 1924 yılında kutlamaları destekledi ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmedi. 1966 yılında ise dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı.