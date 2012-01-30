-Google'dan "gizlilik" açıklaması İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - Google, Gizlilik Politikası'nda yapılan değişiklikle duyurulan değişikliklerin, kullanıcıların Google ile depoladıkları bilgilerin görüntülenmesinde herhangi bir farklılık yaratmayacağını açıkladı. Google'ın yazılı açıklamasında, site genelindeki 60 değişik gizlilik politikasının kaldırılıp, bunların yerine ''çok daha kısa'', ''okunması kolay'' tek bir politika getirildiği kaydedildi. Kullanıcıların ''daha sade'' ve ''kolay'' bir internet deneyimi yaşaması için gerçekleştirilen ''Gizlilik Politikasının Değişimi''ne ilişkin açıklamanın ardından, kullanıcıların bilgilerinin toplanması hakkında bazı farklı görüşlerin ortaya çıktığına değinildi. Bu anlamda kullanıcıların bilgilerinin toplanması ve görüntülenmesi ile ilgili kontrolleri gerçekleştirebilmeleri için Google'ın sağladığı bazı seçenek ve bilgiler, şöyle sıralandı: ''Duyurulan değişiklikler kullanıcıların Google ile depoladıkları bilgilerin görüntülenmesinde herhangi bir farklılık yaratmayacaktır. Google ile oturum açmadan arama yapılabilir, gerçek isim kullanılmadan hesap yaratılabilir. Gerçekleştirilen değişiklikler kullanıcıların seçtikleri Google ürününü kullanmalarını etkilemeyecektir. Bu değişiklikler sonucunda hiçbir kullanıcı Google+ veya başka bir Google ürününü kullanmak zorunda bırakılmayacaktır.'' Kullanıcıların, Google ürünlerini bilgilerini paylaşmadan kullanabilecekleri, bunun için farklı yolları tercih edebilecekleri belirtilen açıklamada, Google arama hizmetinin kullanıcı ismi ve şifresi ile oturum açmadan da kullanılabileceği duyuruldu.