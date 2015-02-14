Google'dan 14 Şubat'a özel doodle

Dünyanın dört bir yanında kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü, bu yıl da Google’ın gözünden kaçmadı.

Özel bir doodle hazırlayan dünyanın en geniş kapsamlı arama motoru ülkelere özel 14 Şubat doodle’ları yaptı.

Google'ın hazırladığı doodle şöyle:

'Bir milyar insan kutluyor'

Hemen her ülkede kutlanan 14 Şubat Sevgililer günü, çiftlerin birbirine hediye aldığı, aşklarını karşılıklı olarak sunduğu özel bir gün olarak dünya literatüründe yer alıyor. Peki 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Bu özel günün temeli tam olarak bir yere oturtulamasa da kökeni Roma İmparatorluğu’na dayandığı söylenmektedir. Roma Katolik Kilisesi’nin inançlarının temel olarak gösterildiği bu özel gün Roma döneminde rahip olan Valentine isimli bir adama adanmıştır.

Diğer dillere St. Valentine’s Day olarak giren Sevgililer Günü’nde, geçtiğimiz yıl bir milyar kişinin kutladığı tahmin ediliyor.