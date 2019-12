Google’da ‘ucuz’lu arama dönemi

Google Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez, ekonomik krizle beraber tüketicilerin artık evden çıkmak yerine, ihtiyaçlarını online alışveriş sitelerini kullanarak karşılamaya başladığını bildirdi. Hiçsönmez, 'ucuz' aramalarında gözle görülür artışlar gördüklerini belirtti.



Bülent Hiçsönmez, internetin Türk kullanıcılar tarafından oldukça etkili bir biçimde kullanıldığını, artık kullanıcıların herhangi bir ürün satın almadan önce internette araştırma yaptığını, gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarının da bunu kanıtladığını ifade etti.



İnternet kullanıcılarının yüzde 92'sinin dijital fotoğraf makinesi satın almadan önce internette araştırma yaptığını, bu oranın cep telefonu kategorisinde yüzde 96'ya yükseldiğini bildiren Hiçsönmez, e-ticaret sitelerine artan ilginin bir başka en önemli sebebinin de bu sitelerde daha ucuz fırsatların kullanıcılara sunulması olduğunu söyledi.



Hiçsönmez, internetteki fiyat karşılaştırma sitelerine olan ilginin de artış gösterdiğini kaydederek, "Eskiden belki de kimse tarafından bilinmeyen fiyat karşılaştırma sitelerinin internet kullanıcıları arasındaki bilinirliği yüzde 60'lara kadar yükseldi. Google'da ise aradıkları ürünün başına 'ucuz' yazmak neredeyse bir alışkanlık haline geldi. Tüm kategorilerdeki 'ucuz' aramalarında gözle görülür artışlar görüyoruz" şeklinde konuştu.



Ekonomik krizle beraber tüketicilerin artık evden çıkmak yerine, ihtiyaçlarını online alışveriş sitelerini kullanarak karşılamaya, bunların yanında, karşılaştırma siteleri ve üretici sayfaları gibi kaynaklardan da istekleri doğrultusunda bilgi toplamaya başladığını ifade eden Hiçsönmez, AB ülkelerinin son 4 yılda online satışları neredeyse ikiye katladığını bildirdi.



Hiçsönmez, "İngiltere'de 2008'in ilk 6 ayında online satışlar yüzde 36 oranında artış gösterdi. Avrupa'nın ardından Türkiye'de de online satışları, yeni online alışveriş sitelerinin kurulması ile beraber önemli bir yükselişe geçti" dedi.



Mağaza sahipleri online dünyaya daha çok yatırım yapıyor



Bülent Hiçsönmez, Google olarak, internetin ekonomik kriz döneminde herkes için net bir kazanım olduğunu düşündüklerini ifade ederken, mağaza sahiplerinin her geçen gün oranı yükselen bir masraf haline gelen kiralar nedeniyle online dünyaya daha fazla yatırım yapmaya başladığını kaydetti.



Tüketici davranışlarının online alışverişe yönelmesinin bir diğer önemli getirisinin de şirketler için gittikçe kolaylaşan ve maliyeti düşen dağıtım operasyonları olduğunu vurgulayan Hiçsönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İnternet dünyası ekonomik kriz döneminde iş sahiplerine önemli avantajlar sağlıyor. Her gün Türkiye'de milyonlarca kişinin arama yaptığını göz önünde bulundurursak, iş sahiplerinin online dünyada müşterileri ile karşılaşmaları oldukça kolay bir durum haline geldi. Bu durum şirketlerin online dünyada da var olmasını gittikçe kaçınılmaz hale getiriyor.



Kriz döneminde iş sahipleri harcadıkları her kuruşun geri dönüşünü almak istiyorlar. Bu noktada internet reklamcılığı iş sahiplerinin karşısına iyi bir fırsat olarak çıkıyor. Öncelikle bütçelerini kontrollü bir biçimde yönetmelerini sağlıyor. Şirketler, verdikleri reklamın geri dönüşünü çok hızlı ölçümleyebildikleri için harcadıkları her kuruşun geri dönüşünü hızlı bir biçimde takip edebiliyorlar. Bu durum da pazarlama ve reklam stratejilerinin dinamik kalmasını sağlıyor."