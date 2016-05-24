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Dünya
Deutsche Welle

Google'a mali polis baskını

Fransız mali polisi vergi kaçırdığı şüphesiyle, Amerikan internet şirketi Google'ın Paris ofisinde arama yaptı.

24 Mayıs 2016 19:46


Amerikan internet şirketi Google’ın Paris'teki ofisinde mali polis tarafından vergi kaçakçılığı şüphesiyle arama yapıldı. Yetkili savcılığın açıklamasında, Fransız gelirler idaresinin şirket hakkında dava açmasının ardından geçen yılın Haziran ayında ön incelemelere başlandığı ve ofisteki aramada mali polise 25 bilgisayar mühendisinin yardımcı olduğu belirtildi.

Fransız adli makamlarınca, Avrupa merkezinin İrlanda'da bulunduğu Google’ın Paris'te temsilciliği olup olmadığının ve şirketin Fransa'daki faaliyetlerini beyan etmeyerek vergi kaçırıp kaçırmadığının araştırıldığı belirtildi. Fransız kaynaklarınca doğrulanmayan haberlerde, Google'dan 1,6 milyar Euro ek vergi talep edildiği öne sürülmekteydi.

Google'ın açıklamasında ‘şirketin Fransız yasalarına uyduğu ve sorularını yanıtlayabilmek için Fransız makamlarıyla kapsamlı işbirliği yapıldığı' ifade edildi. Mali savcılık, ‘masumiyet karinesinin' Google için de geçerli olduğu hatırlatmasını yaptı. Amazon, Facebook ve Google gibi büyük Amerikan internet kuruluşlarının şirket merkezini vergi oranlarının düşük olduğu ülkelerde kurarak Avrupa ve ABD'de yüksek miktarda ‘vergi tasarruf' ettiği öne sürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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