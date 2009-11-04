Google'a 71 milyon TL vergi cezası

İnternette
arama motoru Google'a yapılan vergi denetiminde şirketin Türkiye'de
aldığı ilan ve reklama karşılık yurtdışından fatura kestiği belirlendi.
Bunun karşılığında da şirketi 71 milyon TL ceza kesildi.
ev firmalara büyük vergi operasyonu hazırlığı zaten biliniyordu.Aralarında tanınmış markaların da bulunduğu
firmalarla ilgili raporların çok yakında tebliğ edileceği
belirtilmişti. İlk tebligat Google’a yapıldı.
Vergi denetmeklerinin Google Ireland şirketinin Türkiye'deki
firmaların reklam ve ilan işlerini Türkiye'deki temsilcisi olan Google
Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti. aracılığı ile yaptığını, ancak işi
sanki temsilci aracılığıyla değil de doğrudan doğruya kendisi yapmış
gibi göstererek bu ilanların faturasını yurtdışından kesildiğini tespit
ettiği öğrenildi. Denetmenler bir süredir Google'da reklamlarını
yayınlayan şirketlerden bilgi topluyordu. Yapılan incelemede faturanın
Türkiye'deki şirket yerine yurtdışındaki şirket tarafından kesilmesinin
ödemeyi yapan firmalara fark doğurmayacağını, ancak ödemenin
Türkiye'deki firmadan kesilirse verginin Türkiye'de vergi dairesine
ödeneceğini, bunun da Türkiye yönünden vergi kaybı anlamına geleceğini
ortaya koyuyor.