Google'a 30 milyon vergi cezası

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Google'a yasak iddialarıyla ilgili konuştu. Google'a kesinlikle bir yasak getirilmediğini söyleyen Yıldırım, "Vergisini ödesin, Türkiye'de istediği yayını yapsın. Google'a erişimdeki yavaşlığın kesinlikle bizimle bir alakası yoktur. Yasak sözkonusu değil. Youtube'a IP'lerinin engellenmesi sözkonusudur, firma bilerek engelli IP'leri Google için kullanıyor" dedi.



İşte Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın açıklaması:



Gelin Türkiye'de resmi bir irtibat büronuz olsun burada görevli insanlarınız olsun diyoruz.



Maliye bakanı bu sitenin faaliyetleri bir takibata girişmiştir ve firmaya 30 milyon TL'lik bir vergi takibatı yapmıştır.

Bunu kamuoyu ile paylaşmakta yarar var.



Ayrıca son günlerde Google'deki yavaşlama hiç bir şekilde Türkiye ile ilgili bir konu değildir. Malesef bir saptırma yapılıyor.



Youtube'un belirli IP'lerden girşilerinin mahkeme ile yasaklanma nedeniyle, Youtube'u devralan bilişim firması olan Google kendi kullandığı IP'leri Youtube'un IP'leri ile birleştirmiş ve bunu bilerek yapmıştır. Firma bunu Youtube yasağını tekrar gündeme getirmek için kasıtlı olarak kullanmaktadır.



Bizim onlara çağrımız, "Gelin yetkililerle masaya oturun, yasaya uyun, Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun, yasaların istediğini yerine getirin ondan sonra istediğiniz gibi iş yapmaya devam edin."



"Ben küresel bir firmayım, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uymak zorunda değilim, bildiğimi okurum" derseniz kusura bakmayın Türkiye Cumhuriyeti buna göz yumamaz.



20'den fazla ülkede Google'ın resmi şubesi var orada kanunlara uyuyor, vergi mükellefi olup vergisini veriyor, bizim istediğimiz orada yaptığını burada da yapması.



Hukukun gereği ne ise o yapılır ve yapılmaktadır. Yasal yollardan haklarını aramaları, vergi mükellefi olmaları ve Trükiye'de iş yapacaksa, kar elde edecekse kurallara uymaları şarttır.



Ama bunları yapmayıp vatandaşı manipüle ederek ajitasyonla bir yere varmaları mümkün değildir.







