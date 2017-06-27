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Dünya

Google'a 2.4 milyar Euro'luk ceza!

7 yıldır süren araştırmanın sonucunda verilen karara ilişkin gerekçe Google tarafından reddedildi

27 Haziran 2017 16:20

Avrupa Komisyonu (AK) Google'a, arama motoru pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 2.4 milyar Euro'yu aşan para cezası verdi. Karara göre şirket, alışveriş konusundaki aramaları manipule ederek küçük rakiplerini saf dışı bırakıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Google, rekabet kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından 2.42 milyar euro tutarında cezaya çarptırıldı.

Avrupa Komisyonu'nun Google'a verdiği rekor cezanın nedenini ise arama sonuçlarını kendi lehine olarak yeni Google alışveriş servisleri doğrultusunda manipüle ettiğini ve pazar hakimiyetini kötüye kullanmasını olarak gösteriyor.

7 yıldır süren araştırmanın sonucunda verilen karara ilişkin gerekçe Google tarafından reddedilirken, Avrupa Komisyonu henüz ayrıntılı bir yorumda bulunmadı.

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