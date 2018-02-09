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Dünya

Google'a 21 milyon dolar ceza

Hindistan Rekabet Kurumu, internet arama motoru Google'a haksız uygulamalardan kaçınması uyarısında da bulundu

09 Şubat 2018 00:53

2012'de yapılan şikâyeti inceleyen Hindistan Rekabet Kurumu, internet üzerinden yapılan aramalardaki pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a, 1,36 milyar rupi (yaklaşık 21 milyon dolar) para cezası verdi.

Hindistan Rekabet Kurumundan (CCI) yapılan açıklamada, Google'a haksız uygulamalardan kaçınması uyarısında bulunuldu.

"Matrimony.com" adlı internet sitesi ve tüketici haklarını savunan CUTS adlı birliğin, 2012'de yaptığı şikayetin ardından kurumun Google'ı incelemeye aldığı kaydedildi.

Şikayetlerde, Google'ın arama sonuçlarını, kendisinin ve ortaklarının hizmetlerini tanıtmak yönünde manipüle ettiği ileri sürüldü.

Hindistan, geçen yıl, Başbakan Narendra Modi'yi, arama sonuçlarında "dünyanın en ahmak lideri" olarak gösteren Google'a dava açmıştı.

Daha önce de görsel arama sonuçlarında Modi'yi "Hindistan'ın ilk 10 suçlusu" olarak gösteren Google bu hatadan ötürü 2015'te özür dilemişti. 

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