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Ekonomi

GOOGLE: ZARARLI YAZILIMLAR BELİRLENMEKTEDİR İSTANBUL (A.A)

28 Temmuz 2010 19:01

-GOOGLE: ZARARLI YAZILIMLAR BELİRLENMEKTEDİR İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - Google, zararlı yazılımlar içeren veya Google'ın kalite ilkelerini herhangi bir şekilde ihlal eden siteler belirlendiğini bildirdi. Google yetkililerinin yaptığı yazılı açıklamada, Google'ın, arama endeksinin kalitesini korumak için çalışmalar yaptığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: ''Zararlı yazılımlar içeren veya Google'ın kalite ilkelerini herhangi bir şekilde ihlal eden siteler belirlenmektedir. Tarayıcıların güvenlik açıklarından faydalanarak zararlı yazılımlar yükleyen (malware, spyware ve truva atları gibi virüsler) siteler, bu ilkeleri ihlal etmekte olup Google'ın endeksinden çıkartılabilir. Buna anahtar kelimeler ve benzeri web sitesi içeriklerini manipüle ederek istenmeyen arama sonuçları yaratan 'spam'ciler de dahildir ve düzenli olarak endeksimizden çıkartılmaktadırlar.''

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