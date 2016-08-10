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Dünya

Google yöneticisi tecavüz edilip yakılarak öldürüldü!

Eyalet polisi cinayete dair soruşturmasını sürdürüyor

10 Ağustos 2016 11:18

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın New York biriminde yöneticilik yapan 27 yaşındaki Vanessa Marcotteannesini ziyaret etmek için gittiği New Jersey Eyaleti'nde öldürüldü. Cinayeti araştıran müfettişler, Marcotte’nin tecavüz edilip öldürüldüğü; ardından da ellerinin, ayaklarının ve kafasının ateşe verilerek yakıldığını belirtti.

 

Avukat Joseph Early’nin verdiği ifadeye göre, annesinin evinden koşu yapmak için saat 13.00’te ayrılan 27 yaşındaki yönetici, üç saat boyunca eve dönmeyince arama çalışmalarına başlandı.

Marcotte’nin cansız bedenini, eyalet polisleri pazar akşamı saat 20.20 sularında annesinin evine yaklaşık 800 metre uzaklıktaki bir ormanda buldu.

Fox 25 kanalının haberine göre; cinayeti araştıran müfettişler, Marcotte’nin tecavüz edilip öldürüldüğü; ardından da ellerinin, ayaklarının ve kafasının ateşe verilerek yakıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Boston Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olan 27 yaşındaki Marcotte, yaklaşık iki senedir Google’ın New York biriminde marka yöneticisi olarak çalışıyordu.

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