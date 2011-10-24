Google Yahoo'yu almak istiyor

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ANTİ-TEKEL YASALARI GÜNDEME GELEBİLİR



MICROSOFT İLE ALİBABA DA TEKLİF VEREBİLİR



Habertürk'ün haberine göre; Google, Yahoo’ya teklif vermek için iki farklı girişim sermeyesi şirketiyle görüşmeler yürütüyor. İsimleri açıklanmayan iki farklı firmayla bir konsorsiyum oluşturmak için görüşen Google’ın, bu görüşmelerden çıkacak sonuca göre Yahoo için ortak bir teklif vereceği de ileri sürülüyor.Küresel arama motoru pazarında yüzde 90.6’lık pazar payı bulunan Google’ın, yüzde 3.7 pazar payına sahip olan Yahoo’yu satın almasına, anti-tekel yasalarının engel olabileceği de şimdiden konuşulmaya başlarken, Yahoo’nun Asya bölümünün ayrı olarak satışa sunulabileceği de alternatifler arasında değerlendiriliyor.Yahoo'nun eski CEO'su Carol Bartz'ın görevine son verilmesinden sonra bazı firmalarla satış görüşmelerine başlandığı ve özellikle Microsoft'un satın almayla oldukça ilgili olduğu ileri sürülmüştü. Son yıllarda internet pazarında hızla kan kaybeden Yahoo'nun özellikle Asya pazarındaki gücü Google başta olmak üzere internet devlerinin ilgisini çekiyor. Yahoo ile ilgilenen bir diğer firma olan Çin'in en büyük e-ticaret platformu Alibaba da, Yahoo ile birlikte ABD pazarına girmeyi hedeflediğini açıklamıştı.