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Ekonomi

Google Wave, Facabook'la baş edemedi

Google, Wave hizmetine son verileceğini duyurdu.

07 Ağustos 2010 03:00

T24 - İnternet üzerinden iletişim ve işbirliğinde yeni bir dönemi açma vaadiyle geçen yıl başlatılan Google Wave’in ömrü kısa oldu. Google hizmete son verileceğini duyurdu. 

Google yönetiminden yapılan açıklamada, Wave'in program kodlarının hizmet kapandıktan sonra uygulama geliştiricilere açılacağı belirtildi. Wave hizmetlerinin bir kısmının da diğer Google hizmetlerine entegre edileceği kaydedildi. Google Wave uygulaması elektronik posta ile anında mesajlaşmayı (instant messaging) birleştiriyordu.

Kullanıcıların tarayıcı üzerinden ortak belgeler üzerinde yaptıkları çalışmalarda kullanabilecekleri bir platform olarak tasarlanan Wave, diğer kullanıcıların belge üzerinde yaptıkları değişikliklerin protokolünün eş zamanlı olarak görülebilmesine imkân veriyordu.

Wave uygulaması, yalnızca Google sunucuları üzerinde değil, kullanıcıların kendi server'leri üzerine de kurulabiliyordu. Google Wave, e-günlük ve viki yayıncılığına, foto-albümlerin sunumuna imkân tanıyordu.

Açık kaynak kodlu Wave platformu, diğer yazılımcılar tarafından hazırlanan araçların (widget) entegrasyonuna da izin veriyordu. Google Wave'i, 2005'de uygulamaya giren Google Maps'in yaratıcısı Lars Rasmussen, kardeşi Jens ve üç programcı ile birlikte geliştirmişti.

Rasmussen, Wave'i tanıtırken, “Projeye kendimize şu soruyu sorarak başladık: Elektronik postayı bugün yeniden keşfetseydik ortaya nasıl bir şey çıkardı” demişti.



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