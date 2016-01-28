Google ve Facebook, Rusya’da yasaklanacak mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimri Putin’in Internet danışmanı olarak atanan German Klimenko, Rus Gazeta.ru sitesine açıklamalarda bulunan Klimenko, “Şu an Google ve Facebook emniyet birimlerimizle işbirliği yapmıyor. Elbette bu konu er ya da geç gündeme gelecektir ve eninde sonunda bizim yasalarımıza uyacaklar ya da Rusya topraklarını terk edeceklerdir” dedi

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre Klimenko 2014 yılında yaptığı bir açıklamada Google’ın tıpkı Çin’de olduğu gibi “2 ya da 3 yıl içinde yasaklanabileceğini” söylemişti.

Rusya, geçen yıl Ağustos ayında çıkarılan bir kanun ise Google ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin, Rus vatandaşlarının bilgilerini paylaşmasını zorunlu hale getirmişti. Ancak bu tam olarak uygulanmamıştı. Aralık ayında da Klimenko, bu tür sitelerin Rusya’da çalışabilmek için bazı sorumlulukları olduğunu hatırlatmıştı.

Bu iki İnternet şirketinin yasaklanması halinde ne olacağı da sorulan Klimenko, “Hükümet Facebook ve Google’ı yasaklarsa ne olur? Cevabı çok basit - Yandex ve diğerleri kendilerine daha fazla pay düştüğü için daha fazla çalışmaya başlarlar.” dedi. Klimenko, mali açıdan Google’ın Rusya’da çalışmayı bırakması halinde Rus Yandex’in daha fazla kazanacağını vurguladı.