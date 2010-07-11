Google Uçuruyor

T24 - İnternetin dev arama motoru Google şimdi de online uçak bileti satan ITA Software Inc.’i satın aldı.



ITA Software Inc. isimli online uçak bileti satışı yapan şirketi 700 Milyon dolara satın aldı. Google CEO'su Eric Schmidt ellerinin altındaki verilerin farkında olduğunu, bu durumdan en iyi şekilde istifade edeceklerini ve kullanıcılara arama konusunda çok daha net sonuçlar vermeye çalışacaklarını söyledi.



ITA'nın satın alınması, şüphesiz Google üzerinden yapılacak bilet sorgulamaları fikrini ortaya çıkardı. Yani Google Search kısmına "12 Temmuz Antalya Gidiş - Dönüş" yazdığımız anda bilgiler daha net bir biçimde önümüze gelebilecek.





