Google, Twitter ve TikTok'un müdürleri yurtdışından; Prof. Dr. Yaman Akdeniz: Yükümlülüklerini kağıt üstünde yerine getirecekler

Bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya platformlarının Türkiye’de yasal temsilcilikler bulunduracaklarını açıklamasının ardından Google, TikTok ve Twitter’in limited şirketler kurduğunu belirtti. Akdeniz’in verdiği bilgiye göre Twitter’a müdür olarak ABD’de bulunan T.I. Redwing LLC adlı şirket atandı. Tüzel kişilik adına ABD’de yaşayan Kevin Cope adlı kişi hareket edecek. Twitter’ın Türkiye’de kurduğu yeni şirketin sermaye değeri ise 10 bin TL.

Google’ın yeni şirketine ise müdür olarak ABD’de yer alan Google LLC şirketi müdür olarak atandı. Tüzel kişilik adına ise ABD’de yaşayan Kenneth Hohee Yi hareket edecek. Google’ın Türkiye’de kurduğu yeni şirketin sermaye değeri 150 bin TL.

TikTok’a müdür olarak merkezi Singapur’da yer alan TikTok PTE Ltd şirketi atandı. Tüzel kişilik adına ise İrlanda’da yaşayan Cormac Patrick Keenan hareket edecek. TikTok’un Türkiye’de kurduğu yeni şirketin sermaye değeri 100 bin TL oldul

Yaman Akdeniz, “Facebook ve diğer sosyal medya platformları da benzer paravan şirketler kurarak Türkiye’deki yükümlülüklerini kağıt üstünde yerine getirecekler gibi gözüküyor” yorumu yaptı.