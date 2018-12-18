Google: Türkiye'de bu yıl en çok dolar ve soy ağacı arandı

Gökhan Artan / İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google’ın \"2018 yılı trend verileri\"ne göre, Türkiye\'de en çok aranan konularda, dolar birinci, 8 Şubat’ta açılan E-devlet’in büyük ilgi gören hizmeti \"soyağacı sorgulama hizmeti\" ikinci, FIFA Dünya Kupası ise üçüncü oldu.

Listeler, geçen yılla karşılaştırıldığında, bu yıl en fazla artış gösteren arama terimlerine dayanıyor. Listede birinci sırada yer alan dolar ile ilgili en çok aramanın yapıldığı dönem ise, dövizlerde hızlı tırmanışın yaşandığı 12-18 Ağustos tarihleri arası oldu.

En çok aranan isim Mina Başaran oldu

Kişiler içinde en çok aranan isim ise, 11 Mart tarihinde İran\'da düşen uçak kazasında yaşama veda eden Mina Başaran oldu. Kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet\'in yönetimindeki Başaran Holding\'e ait, Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran\'da düşmüş, kazada iş insanı Hüseyin Başaran\'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirtmişti.

Başaran\'dan sonra en çok aranan isimler ise 27 Mayıs\'ta motosiklet kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri, Fenerbahçe spor kulübünün başkanı Ali Koç ile 7 Ocak\'ta hayata veda eden Münir Özkul oldu.

2018 yılı arama trendi Türkiye sonuçları

Genel Aramalar

1) Dolar

2) Soy Ağacı / e-devlet

3) Dünya Kupası

4) e-müfredat

5) Seçim Sonuçları

6) Bedelli Askerlik

7) Yeşil Uzaylı

Kişi

1) Mina Başaran

2) Arda Öziri

3) Ali Koç

4) Münir Özkul

5) Cenk Tosun

6) Timuçin Esen

7) Muhterem Nur

Nasıl Yapılır?

1) Ziron

2) Mıhlama

3) Tiramisu

4) Pizza

5) Brüksel lahanası

6) Elma sirkesi

7) Vişne reçeli

2018 yılının küresel arama trendleri ise şöyle

Aramalar

1) World Cup

2) Avicii

3) Mac Miller

4) Stan Lee

5) Black Panther

6) Meghan Markle

7) Anthony Bourdain

8) Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy,

9) Stephen Hawking

10) Kate Spade

Kişiler

1) Meghan Markle

2) Demi Lovato

3) Sylvester Stallone

4) Logan Paul

5) Khloé Kardashian

6) Jair Bolsonaro

7) Brett Kavanaugh

8) Hailey Baldwin

9) Stormy Daniels

10) Cardi B

Filmler

1) Black Panther

2) Deadpool 2

3) Venom

4) Avengers: Infinity War

5) Bohemian Rhapsody

6) A Star Is Born

7) Incredibles 2

8) The Nun

9) A Quiet Place

10) Jurassic World: Fallen Kingdom

Sporcular

1) Tristan Thompson

2) Alexis Sánchez

3) Lindsey Vonn

4) Shaun White

5) Khabib Nurmagomedov

6) Kawhi Leonard

7) Naomi Osaka

8) Philippe Coutinho

9) Conor McGregor

10) Harry Kane

Müzisyenler ve gruplar

1) Demi Lovato

2) Cardi B

3) Daniel Küblböck

4) Travis Scott

5) Rick Ross

6) 6ix9ine

7) Tatsuya Yamaguchi

8) Childish Gambino

9) Hitomi Yoshizawa

10) Nick Jonas

TV Shows

1) Story of Yanxi Palace

2) Altered Carbon

3) Buppesannivas

4) Motu Patlu

5) Roseanne

6) The Haunting of Hill House

7) Lost in Space

8) Grande Fratello

9) Segundo Sol

10) Bodyguard