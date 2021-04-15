Google Türkiye kullanıcılarının dün en çok arattığı ilk üç ifadeden biri “128 milyar dolar” oldu

CHP’nin “Merkez Bankası’nın (MB) 128 milyar dolar rezervinin eritildiği” iddiası üzerine billboardlara astığı ve parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sıklıkla iktidara yönelttiği “128 milyar dolara ne oldu?” sorusu vatandaşın da dikkatini çekiyor. Öyle ki Google’ın arama istatistiklerine göre, Türkiye’deki internet kullanıcılarının 9 Nisan’da en çok arattıkları içeriklerden biri “128 milyar dolara ne oldu?” oldu.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, aramanın en çok yapıldığı kentler de dikkati çekti. 12 Nisan tarihli istatistiklere göre, Google’da “128 milyar dolar”ı en fazla arayan kentler: Rize, Düzce, Kocaeli, Isparta ve Samsun oldu.

Önceki gece farklı kentlerde CHP il ve ilçe örgütlerine vinçlerle gelen polis ekiplerinin afişleri kaldırmasının ardından dün “128 milyar dolar”, Google Türkiye kullanıcılarının en çok yaptığı aramalar arasında yer alarak üçüncü sıraya yerleşti.