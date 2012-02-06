Google, Steve Jobs'ın kemiklerini sızlatacak

T24 - Apple Insider sitesi, Google'ın geçmişte benimsediği bir taktiği Apple’ın efsane CEO’su Steve Jobs’ın ölümünden sonra tekrar hayata geçirdiğini ve en büyük rakinin üst düzey yetkililerinden birini transfer etmek üzere olduğunu belirtti.



Venture Beat sitesinden alınan bilgiye göre, sekiz yıldır Apple’da çalışan Simon Prakash, “gizli bir projede” yer almak için Google’a transfer oldu. Prakash, LinkedIn’deki profilinde halen Apple’ın California, Mount View’deki bürosundaki en üst düzey yetkili olarak görülüyor.



Prakash’ın, Google’ın kurucularından Sergey Brin’in başında olacağı “gizli bir projede” yer alacağı söylentisi mevcut. Brin’in, Google’da “X Lab” adı verilen ve gizli Ar-ge projelerinin yürütüldüğü bir bölümün başında yer aldığına inanılıyor





STEVE JOBS E-MAIL YOLLAMIŞTI



Apple, son yıllarda üst düzey yöneticilerinin Google’a transfer olmasından dolayı büyük sıkıntı yaşamıştı.



Apple’ın 5 Ekim 2011 tarihinde hayatını kaybeden efsane CEO’su Steve Jobs, 2007 yılında Google’ın o dönemki CEO’su Eric Schmidt’e e-mail yollamış ve Apple çalışanlarının peşini bırakmalarını istemişti.



Jobs, e-mailinde, “İnsan kaynakları departmanınızın çalışanlarımızı takip etmeyi bırakması beni çok memnun eder” ifadesini kullanmıştı. Schmidt, Jobs’ın talebine hassasiyetle yaklaşmış ve Apple’dan transfer edilen bir kişi şirketten uzaklaştırılmıştı.



Ancak Prakash Google’a geçerse, Jobs’ın ölümünün ardından ilk kez üst düzey bir Apple çalışanı rakip firmaya geçmiş olacak.





ADALET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ



ABD basınında 2009 yılında yer alan haberlerde, Apple ve Google’ın “birbirlerinin çalışanlarını transfer etmeyeceklerine yönelik” gayri resmi anlaşma yaptıkları öne sürüldü.



ABD Adalet Bakanlığı, basında yer alan haberler üzerine, Apple ve Google’ın aralarında bulunduğu birçok şirketin, yetenek avcılığı konusunda yasa dışı anlaşmalar yapıp yapmadıklarına yönelik soruşturma başlattı.



Teknoloji şirketleri, daha sonra Adalet Bakanlığı’yla “5 yıl boyunca baskıyla çalışan alınmaması” üzerine anlaşmaya vardı.





