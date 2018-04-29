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BBC Türkçe

Google 'Rus ajanların ABD seçiminde verdiği reklamları buldu'

ABD medyasındaki haberlere göre Google, Rus ajanlarının geçen yılki ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik reklam kampanyasına binlerce dolar harcadıklarına dair kanıtlar buldu

29 Nisan 2018 20:30

ABD medyasındaki haberlere göre Google, Rus ajanlarının geçen yılki ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik reklam kampanyasına binlerce dolar harcadıklarına dair kanıtlar buldu.

Washington Post gazetesinin haberinde yer verdiği kaynaklar, reklamların YouTube ve Gmail de dahil Google platformaları üzerinden dezenformasyon yaymayı amaçladığını söyledi.

Aynı kaynaklar, reklamların Facebook'ta reklam satın alan Kremlin bağlantılı grup tarafından verilmediğini de vurguladı.

Şirket, sistemlerinin "kötüye kullanılmasına" yönelik girişimleri incelediklerini belirtti.

ABD istihbarat kuruluşları, Rusya'nın seçimi Donald Trump lehine etkilemeye çalıştığı sonucuna varmıştı.

Rus hükümeti ise iddiaları şiddetle reddediyor ve Başkan Trump'ın Kremlin ile herhangi bir işbirliğine girmediğini savunuyor.

Konu, ABD Kongresi ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyor.

Google soruşturmasına yakın olduğu belirtilen kaynaklar, şirketin 100 bin doların altında para harcanan bir grup reklamı ele aldığını söylüyor.

Microsoft da, ABD seçimi kampanyası sırasında Bing arama motoru ve diğer ürünlerinden Rus oluşumları tarafından reklam alınıp alınmadığını incelediklerini duyurdu.

Facebook, geçen ay bölücü siyasi ve sosyal mesajlar verilmesi için Rusya tarafından masrafları karşılanan bir reklam kampanyasını bulduklarını söylemişti.

Maylıs 2017'de sona eren iki yıllık süreçteki üç bin reklama 100 bin dolar para harcandığı belirtilmiş, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ABD'li yetkililere bu bilginin aktarıldığını söylemişti.,

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