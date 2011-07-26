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Dünya

Google, Pittpatt'ı satın aldı

Dev arama motoru Google, yüz tanıma sistemleri geliştiren firma Pittpatt’ı da bünyesine kattı....

26 Temmuz 2011 03:00

T24 - Dev arama motoru Google, yüz tanıma sistemleri geliştiren firma Pittpatt’ı da bünyesine kattı. The Wall Street Journal’in haberine göre, Pittsburgh Pattern Recognition (Pittpatt) isimli yüz tanıma sistemleri geliştiren şirket, Google tarafından kamuoyuna duyurulmayan bir bedelle satın alındı. 

Pittpatt’ın ne amaçla satın aldığı açıklanmazken, Google’ın başta Youtube, Picasa ve görsel arama teknolojisinde olmak üzere Pittpatt ekibini ve fikirlerini birçok alanda kullanabileceği ifade ediliyor.  



Doktoralı üç uzman tarafından kurulan Pittpatt’tan yapılan açıklamada, geliştirdikleri bu teknolojinin Google ile beraber çok daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatı bulacağı ve basit fotoğraf düzenleme uygulamalarından kompleks video editleme işlemlerine kadar birçok alanda kullanılabileceği belirtildi. 

Google yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Pittpatt’in geliştirdiği yüz tanıma teknolojisinin sistemden etkilenecek olan kullanıcıların tümünü tatmin edecek gizlilik ve mahremiyet anlaşmaları hazırlanmadan kullanılmayacak. 


GOOGLE+'TA KULLANILABİLİR

Google’ın Pittpatt ekibini Google+’taki toplu video görüşmelerinin geliştirilmesinde kullanabileceği düşünülüyor. Bu toplu video görüşmelerinde söz alan kişi sistem tarafından tespit ediliyor ve görüntü kendisine odaklanıyordu. Pittpatt’ın teknolojisinde ise kamera tarafından algılanan kişilerin sayısı ve kim oldukları anında hesaplanabiliyor ve kişilerin kayıt sırasındaki hareketleri algılanıp analiz edilebiliyor. 

Google’ ın Pittpatt ile video chat dışında reklamcılık, yayıncılık, müşteri memnuniyeti ve alışveriş alışkanlıkları ölçümü ve güvenlik gibi birçok konuda yeni fikirler geliştirebileceği belirtiliyor.


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