T24 LogoT24 Logo
Gündem

Google, öğrencilerin bilgilerini mi topluyor?

Google’ın okullarda kullanılan ürünlerinin, ebeveynlerin izni alınmadan, şirkete veri gönderdiği iddia ediliyor

03 Aralık 2015 12:04

Google’ın öğrencilerin internet aramaları dahil kişisel verilerini topladığı öne sürüldü. Şirketin, okullarda kullanılan Google ürünleri aracılığıyla anne-babaların izni alınmadan şirkete veri sağladığı iddia ediliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; dijital haklar konusunda çalışmalar yürüten Elektronik Cephe Vakfı (EFF) adlı sivil toplum kuruluşu, Google’ın bu uygulamasının hem taahhütlerine hem de ticaret kurallarına aykırı olduğunu savunarak Amerikan Federal Ticaret Komisyonu’na şikayette bulundu. EEF, Google’ın okullarda kullanılan ürünlerinin, ebeveynlerin izni alınmadan, şirkete veri gönderdiğini belirtti.

Google, ürünlerinin hiç bir yasayı ihlal etmediğini söylüyor.

Şirket, okullara Chromebook ve bulut tabanlı üretkenlik araçlarından oluşan Google Apps Eğitim Sürümü (GAFE) ürünleri sağlıyor. Google, bu araçların reklam içermeyeceği taahhüdünde bulunuyor ve “verilerin sahibinin Google değil kullanıcılar olduğunu” söylüyor.

Eğitim Sürümü’nde Gmail, Drive, Takvim ve Sites araçları reklam içermiyor. EFF’e göre Chromebook bilgisayarlar, Chrome tarayıcılarla otomatik olarak eşleşme özelliğine sahip. Bunun için kullanıcılardan onay istenmiyor.

EFF’in açıklamasında “Bu özellik Google’a internet kullanıcısı öğrencilerin ziyaret ettikleri her internet sitesini, arama yaptıkları her maddeyi, tıkladıkları her sonucu, aradıkları her videoyu ve YouTube’da izledikleri her videoyu sunucularında ve veri madenlerinde, reklam dışı amaçlar için depolama fırsatı veriyor. Kuruluşa göre, Google, bu verileri “Google ürünlerini iyileştirmek” gibi kendi amaçları için kullanıyor. EFF, Google’ın topladığı bu verileri diğer ürünlerine reklam almak için kullandığını öne sürdü.

ETİKETLER

googleöğrenciveri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24