Google, öğrencilerin bilgilerini mi topluyor?

Google’ın öğrencilerin internet aramaları dahil kişisel verilerini topladığı öne sürüldü. Şirketin, okullarda kullanılan Google ürünleri aracılığıyla anne-babaların izni alınmadan şirkete veri sağladığı iddia ediliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; dijital haklar konusunda çalışmalar yürüten Elektronik Cephe Vakfı (EFF) adlı sivil toplum kuruluşu, Google’ın bu uygulamasının hem taahhütlerine hem de ticaret kurallarına aykırı olduğunu savunarak Amerikan Federal Ticaret Komisyonu’na şikayette bulundu. EEF, Google’ın okullarda kullanılan ürünlerinin, ebeveynlerin izni alınmadan, şirkete veri gönderdiğini belirtti.

Google, ürünlerinin hiç bir yasayı ihlal etmediğini söylüyor.

Şirket, okullara Chromebook ve bulut tabanlı üretkenlik araçlarından oluşan Google Apps Eğitim Sürümü (GAFE) ürünleri sağlıyor. Google, bu araçların reklam içermeyeceği taahhüdünde bulunuyor ve “verilerin sahibinin Google değil kullanıcılar olduğunu” söylüyor.

Eğitim Sürümü’nde Gmail, Drive, Takvim ve Sites araçları reklam içermiyor. EFF’e göre Chromebook bilgisayarlar, Chrome tarayıcılarla otomatik olarak eşleşme özelliğine sahip. Bunun için kullanıcılardan onay istenmiyor.

EFF’in açıklamasında “Bu özellik Google’a internet kullanıcısı öğrencilerin ziyaret ettikleri her internet sitesini, arama yaptıkları her maddeyi, tıkladıkları her sonucu, aradıkları her videoyu ve YouTube’da izledikleri her videoyu sunucularında ve veri madenlerinde, reklam dışı amaçlar için depolama fırsatı veriyor. Kuruluşa göre, Google, bu verileri “Google ürünlerini iyileştirmek” gibi kendi amaçları için kullanıyor. EFF, Google’ın topladığı bu verileri diğer ürünlerine reklam almak için kullandığını öne sürdü.