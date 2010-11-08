Google neredeyse savaş çıkarıyordu

T24

GOOGLE MAPS'I DELİL GÖSTERDİ



NEREDEYSE SAVAŞ ÇIKIYORDU

Harita arama motoru Google Maps'te yapılan bir yanlışlık Orta Amerika'da uluslarası bir krize yol açtı.Nikaragua'lı bir kumandan Google Maps'e dayanarak yanına aldığı birlikler ile San Juan Gölü yakınlarındaki alana doğru yola çıktı. Zaman gazetesinde yer alan habere göre kendi ülkesi ile Kosta Rika arasındaki sınırı oluşturan bu alanda kamp kurmakla suçlanan askerler bununla yetinmedi. Nikaragualı birlikler, Kosta Rika bayrağını sökerek yerine kendi bayraklarını dikti. Ayrıca nehri temizleyerek çöpleri de Kosta Rika topraklarına boşalttılar.Kosta Rika'nın en büyük gazetesi La Nacion, Nikaragualı Kumandan Eden Pastora'nın bu taciz akınını haklı çıkarmak için Google Maps'i dayanak gösterdiğini yazdı. Oysa her iki ülke de bölgenin Kosta Rika'ya ait olduğunu gösteren resmi haritaları kullanıyor.Olaydan büyük üzüntü duyan Kosta Rika halkını teselli etmek ise Devlet Başkanı Laura Chinchilla'ya düştü. Chinchilla, halkına soğuk kanlı olmaları ve provokasyonlara fırsat vermemeleri çağrısında bulundu.Neyse ki bu kriz herhangi bir savaşa yol açmadı.