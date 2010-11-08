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Dünya

Google neredeyse savaş çıkarıyordu

Harita arama motoru Google Maps'te yapılan bir yanlışlık Orta Amerika'da uluslarası bir krize yol açtı.

08 Kasım 2010 02:00

T24 - Google Maps, bu kez savaş çıkarıyordu. Haritayı delil gösteren kumandan, toprak işgal edince iki ülke karşı karşıya geldi.

Harita arama motoru Google Maps'te yapılan bir yanlışlık Orta Amerika'da uluslarası bir krize yol açtı. 

Google neredeyse savaş çıkarıyordu

Nikaragua'lı bir kumandan Google Maps'e dayanarak yanına aldığı birlikler ile San Juan Gölü yakınlarındaki alana doğru yola çıktı. Zaman gazetesinde yer alan habere göre kendi ülkesi ile Kosta Rika arasındaki sınırı oluşturan bu alanda kamp kurmakla suçlanan askerler bununla yetinmedi. Nikaragualı birlikler, Kosta Rika bayrağını sökerek yerine kendi bayraklarını dikti. Ayrıca nehri temizleyerek çöpleri de Kosta Rika topraklarına boşalttılar.


GOOGLE MAPS'I DELİL GÖSTERDİ 

Kosta Rika'nın en büyük gazetesi La Nacion, Nikaragualı Kumandan Eden Pastora'nın bu taciz akınını haklı çıkarmak için Google Maps'i dayanak gösterdiğini yazdı. Oysa her iki ülke de bölgenin Kosta Rika'ya ait olduğunu gösteren resmi haritaları kullanıyor. 


NEREDEYSE SAVAŞ ÇIKIYORDU 

Olaydan büyük üzüntü duyan Kosta Rika halkını teselli etmek ise Devlet Başkanı Laura Chinchilla'ya düştü. Chinchilla, halkına soğuk kanlı olmaları ve provokasyonlara fırsat vermemeleri çağrısında bulundu.Neyse ki bu kriz herhangi bir savaşa yol açmadı.


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