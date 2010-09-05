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Ekonomi

Google nasıl devleşti?

Google'ın çalışanları için sunduğu bir imkan var ki, dev şirketin çalışanları, büyük projelere bu şekilde imza atabiliyor.

05 Eylül 2010 03:00

T24 - Google'ın çalışanları için sunduğu bir imkan var ki, dev şirketin çalışanları, büyük projelere bu şekilde imza atabiliyor.


Google'ın ürün menajeri Aparna Chennapragada yaptığı açıklamada, şirketin çalışanlarına yönelik olarak uyguladığı bir politikanın yararlı meyveler vermeye devam ettiğini belirtti.


Google, çalışanlarının mesai saatlerinin yüzde 20'sini kendi istedikleri şekilde kullanmalarına müsade ediyor. Bu süre zarfında kendi projelerini geliştiren mühendisler, şirketin pek çok başarılı projesine imza atıyor.


Bunun son örneği ise bir çalışanın sadece 2 ay içerisinde tamamladığı Android işletim sistemi Gesture Search sistemi oldu. Aklına gelen fikri uygulamak için vakti kalan çalışan, başlattığı projeyi belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra Labs takımına haber verdi ve kısa sürede Google Android yeni bir özeliğe kavuşmuş oldu.


Chennapragada da şirketin hızlı büyümesine karşın yaratıcılığını yitirmediğini, şirket kültür ve anlayışının sürdüğünü vurguladı.

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