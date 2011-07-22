Google kredi kartı verecek

T24

sosyalmedya.co'nun haberine göre, kredi kartı çıkartılmasının amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yoğun reklam kampanyalarına yardım ederek satışlarını arttırmalarını saklamak.Google’ın global online satış başkan yardımcısı Claire Johnson, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kaynaklarının kısıtlı olduğunu ve genellikle nakit akışında sıkıntı çektiklerini, birçoğunun reklam kullanmadan hatta reklamların önemini dahi kavramadan büyümeye çalıştıklarını dile getirdi.Google bu kartı tam olarak kime sunacağını şu aşamada söylemese de kredi kartı sahiplerine verilecek kredi miktarının maksimum seviyede tutulacağı iddia ediliyor.Çarşamba gününden itibaren de seçilecek müşterilere gönderilecek kredi kartını kullanmaya başlayabileceklerine dair davetiye ile uygulamanın beta testi denenecek.