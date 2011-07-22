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Dünya

Google kredi kartı verecek

Google, AdWords reklamcılarına düşük faiz oranlı kredi kartı sunmayı planlıyor...

22 Temmuz 2011 03:00

T24 - MasterCard tarafından çıkartılacak olan kredi kartının yıllık ücreti olmayacak ve yıllık yüzde oranı yüzde 8,99 olacak. Ancak söz konusu kartı müşteriler sadece AdWords reklamlarını satın almak için kullanılabilecek. 

sosyalmedya.co'nun haberine göre, kredi kartı çıkartılmasının amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yoğun reklam kampanyalarına yardım ederek satışlarını arttırmalarını saklamak.  



Google’ın global online satış başkan yardımcısı Claire Johnson, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kaynaklarının kısıtlı olduğunu ve genellikle nakit akışında sıkıntı çektiklerini, birçoğunun reklam kullanmadan hatta reklamların önemini dahi kavramadan büyümeye çalıştıklarını dile getirdi. 

Google bu kartı tam olarak kime sunacağını şu aşamada söylemese de kredi kartı sahiplerine verilecek kredi miktarının maksimum seviyede tutulacağı iddia ediliyor. 

Çarşamba gününden itibaren de seçilecek müşterilere gönderilecek kredi kartını kullanmaya başlayabileceklerine dair davetiye ile uygulamanın beta testi denenecek.



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