Google işletim sistemli telefonlar Türkiye'de

Akıllı telefon pazarındaki Windows Mobile'ın işletim sistemlerine karşı Google'ın geliştirdiği Android,Türkiye'ye de giriş yaptı.
Android işletim sistemine sahip Samsung i7500 Galaxy, bugünden itibaren Turkcell satış noktalarında abonelere sunuluyor.
Android
1.5 sürümü yüklü olarak gelen 3G destekli telefonda 3,2 inç dokunmatik
ve 16 milyon renkli AMOLED ekran, SGPS (GPS ve baz istasyonları
üzerinden kapalı mekanlarda da konum belirleme), 5 megapiksel flaşlı
otomatik odaklamalı kamera, Gsensor hareket algılayıcı, D-compass
dijital pusula, Wifi 802.11b/g, yakınlık sensörü, ışık sensörü, 8 GB
dahili bellek, ses ve video kayıt gibi özellikleri bulunuyor.
Cihazda
ayrıca Google search, Gmail, Googletalk, Contacts, Calendar gibi Google
uygulamaları da yüklü. Açık kaynak kodlu Android sistemi için hemen
herkesçe geliştirilebilen ve sayısı hızla artan yüzlerce uygulama da
telefona indirilip kurulabiliyor.
Turkcell abonelerine özel
Turkcell
aboneleri, Samsung Android akıllı telefonlara 14 Eylül’den itibaren
peşin veya kontratlı kampanyalarla sahip olabilecek. 18 ay boyunca ayda
1 GB Mobil İnternet paketi abonelik taahhüdünde bulunan kurumsal ve
bireysel Turkcell aboneleri, Samsung i7500 dahil olan pakete bu süre
boyunca tüm vergiler dahil ayda 92 TL ödeyecek.
Turkcell
elbette kontratsız bir seçenek de sunuyor. Buna göre taahhütsüz ve
paketsiz şekilde sadece telefona sahip olmak isteyen Turkcell aboneleri
Samsung Android'i tüm vergiler dahil 469 Euro’ya satın alabilecek. Yıl
sonuna kadar bu şekilde satın alan abonelere ilk ay Turkcell aboneleri
ile yurtiçi görüşebilecekleri 1.000 dakika ile yurtiçinde bir ay
kullanabilecekleri 100MB’lık mobil internet de hediye edilecek.