Google işletim sistemli telefonlar Türkiye'de

Android işletim sistemine sahip Samsung i7500 Galaxy, bugünden itibaren Turkcell satış noktalarında abonelere sunuluyor.

Turkcell abonelerine özel



Turkcell aboneleri, Samsung Android akıllı telefonlara 14 Eylül’den itibaren peşin veya kontratlı kampanyalarla sahip olabilecek. 18 ay boyunca ayda 1 GB Mobil İnternet paketi abonelik taahhüdünde bulunan kurumsal ve bireysel Turkcell aboneleri, Samsung i7500 dahil olan pakete bu süre boyunca tüm vergiler dahil ayda 92 TL ödeyecek.