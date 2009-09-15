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Ekonomi

Google işletim sistemli telefonlar Türkiye'de

Akıllı telefon pazarındaki Windows Mobile'ın işletim sistemlerine karşı Google'ın geliştirdiği Android,Türkiye'ye de giriş yaptı.

15 Eylül 2009 03:00

Akıllı telefon pazarındaki Windows Mobile'ın işletim sistemlerine karşı Google'ın geliştirdiği Android,Türkiye'ye de giriş yaptı.

Android işletim sistemine sahip Samsung i7500 Galaxy, bugünden itibaren Turkcell satış noktalarında abonelere sunuluyor.

Android 1.5 sürümü yüklü olarak gelen 3G destekli telefonda 3,2 inç dokunmatik ve 16 milyon renkli AMOLED ekran, SGPS (GPS ve baz istasyonları üzerinden kapalı mekanlarda da konum belirleme), 5 megapiksel flaşlı otomatik odaklamalı kamera, Gsensor hareket algılayıcı, D-compass dijital pusula, Wifi 802.11b/g, yakınlık sensörü, ışık sensörü, 8 GB dahili bellek, ses ve video kayıt gibi özellikleri bulunuyor.

Cihazda ayrıca Google search, Gmail, Googletalk, Contacts, Calendar gibi Google uygulamaları da yüklü. Açık kaynak kodlu Android sistemi için hemen herkesçe geliştirilebilen ve sayısı hızla artan yüzlerce uygulama da telefona indirilip kurulabiliyor.

Turkcell abonelerine özel


Turkcell aboneleri, Samsung Android akıllı telefonlara 14 Eylül’den itibaren peşin veya kontratlı kampanyalarla sahip olabilecek. 18 ay boyunca ayda 1 GB Mobil İnternet paketi abonelik taahhüdünde bulunan kurumsal ve bireysel Turkcell aboneleri, Samsung i7500 dahil olan pakete bu süre boyunca tüm vergiler dahil ayda 92 TL ödeyecek.

Turkcell elbette kontratsız bir seçenek de sunuyor. Buna göre taahhütsüz ve paketsiz şekilde sadece telefona sahip olmak isteyen Turkcell aboneleri Samsung Android'i tüm vergiler dahil 469 Euro’ya satın alabilecek. Yıl sonuna kadar bu şekilde satın alan abonelere ilk ay Turkcell aboneleri ile yurtiçi görüşebilecekleri 1.000 dakika ile yurtiçinde bir ay kullanabilecekleri 100MB’lık mobil internet de hediye edilecek.

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