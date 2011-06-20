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Dünya

GOOGLE İNGİLİZ KÜTÜPHANESİYLE ANLAŞTI LONDRA (A.A) 

20 Haziran 2011 17:27

-GOOGLE İNGİLİZ KÜTÜPHANESİYLE ANLAŞTI LONDRA (A.A) - 20.06.2011 - İnternetteki arama motorlarından Google, İngiliz Kütüphanesi ile binlerce tarih kitabına internet ortamında ulaşma olanağı sağlayacak bir anlaşma sağladı. İnternet kullanıcılarına 1700 ile 1870 yılları arasında yayımlanmış 250 bin metni okuma, araştırma ve kopyalama olanağı tanıyan anlaşma, bugün yapılan açıklamayla duyuruldu.  Anlaşmaya göre, çalışmalarda kütüphanenin koleksiyonundan yararlanma olanağıyla birlikte metinlerin kopyalanmasına ilişkin kısıtlama da kaldırılıyor. İngiliz kütüphanesinin 14 milyon kitap ve 1 milyon civarında süreli yayın koleksiyonu bulunuyor.  Dünya çapında başka kütüphanelerle de anlaşması bulunan Google, milyonlarca telif haklı belgeyi internete koymayı planlıyor. Buna tepki gösteren yayın endüstrisi ABD'de yasal mücadele başlatmıştı.

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