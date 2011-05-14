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Dünya

Google-Facebook savaşı patladı!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un, dünyanın en çok tıklanan sitelerinden Google’ı halkla ilişkiler şirketleriyle anlaşıp karalama kampanyası başlattığı ortaya &

14 Mayıs 2011 03:00

T24 - Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un, dünyanın en çok tıklanan sitelerinden Google’ı halkla ilişkiler şirketleriyle anlaşıp karalama kampanyası başlattığı ortaya çıktı.

İnternet aleminin en büyük iki markası Google ve Facebook bir karalama kampanyasında karşı karşıya geldi. Sosyal paylaşım platformu Facebook halkla ilişkiler (PR) uzmanlarıyla anlaştığını ve böylece en büyük rakibi olarak gördüğü Google hakkında olumsuz haber ve yazılar yayınlandığını itiraf etti. Dünyanın önde gelen halkla ilişkiler ajansı Burson-Marsteller ile anlaştığını kabul eden Facebook’un, bu sayede gazete, dergi ve sanal sitelerde Google hakkında haberler hazırladığı belirtildi. PR şirketinin bazı gazetecilere ulaştığı ve “Google özel hayatı ihlal ediyor. Amerikan halkı Google’ın bu uygulamasından haberdar olmalı. Her günün her dakikası izinleri olmadan kaydediliyor” diyerek bir takım bilgiler verdiği belirtilirken, skandalın bir blog yazarı olan Chris Soghoian tarafından ortaya çıktığı açıklandı. 


‘Planlı bir karalama değil’

PR şirketinin haberini yayınlamayı reddeden yazar daha sonra bazı medya kuruluşlarına ulaşarak Facebook adına çalışan şirketin bilgilerini paylaştı. Skandalın patlak vermesiyle bir açıklama yapan Facebook sözcüsü PR şirketiyle anlaştıklarını doğrulayarak “Facebook kullanıcılarının bilgilerini almalarından endişe ediyorduk. Bir karalama kampanyası değildir” açıklamasında bulundu. PR şirketinin gönderdiği e-postalarda Google’ın yeni uygulaması Social Circle sert bir biçimde eleştiriliyordu. Google’ın Facebook ve Burson-Marsteller için yasal işlem başlatıp başlatmayacağı bilinmiyor. Bilişim uzmanları Google’ın birkaç ay içinde Facebook benzeri bir sosyal paylaşım platformunu hayata geçireceğini ve bu sebeple Facebook’un çekindiğini öne sürdü.



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