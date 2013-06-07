Google, Facebook, Apple: Hükümete gizli bilgi sızdırmadık

ABD’de birkaç hafta önce patlak veren telekulak skandalının ardından, milyonlarca kişinin cep telefonu kayıtlarının toplandığının ortaya çıkması Obama’yı zor duruma düşürürken, tartışmalar teknoloji dünyasına sıçradı. Apple, Google ve Facebook’un aralarında bulunduğu dev şirketler, ‘hiçbir hükümet kurumunun sunucularındaki bilgilere erişiminin bulunmadığını’ açıkladı.



ABD hükümeti, AP haber ajansına bağlı gazetecilerin telefonlarının dinlendiğinin ortaya çıkmasının ardından, cep telefonu operatörü Verizon’un milyonlarca kullanıcısına ait telefon kayıtlarının Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) tarafından toplandığının ortaya çıkmasıyla zor duruma düşmüştü. En son iddialar, dev teknoloji şirketlerinin de hükümete bilgi verdiği yönünde.

ABD’li dev teknoloji şirketleri, art arda yaşanan skandalların ardından bir açıklama yaparak, ‘sunucularındaki bilgilerin ABD hükümetine bağlı kurumlarca paylaşılmadığını’ belirtti.

AP haber ajansına bağlı gazetecilerin dinlendiğinin ortaya çıkmasından sonra, İngiliz Guardian gazetesi iki gün önce on milyonlarca ABD’linin cep telefonu kayıtlarının NSA’ya iletilmesini emreden mahkeme kararını gün yüzüne çıkarmıştı.

En son yaşanan gelişmede ise Washington Post gazetesi, ‘hükümet kurumlarının Apple, Google ve Facebook gibi dev teknoloji şirketlerinin sunucularına doğrudan bağlantısı olabileceğini’ öne sürdü.

Gazete, ‘‘PRISM’ adı verilen gizli bir program kapsamında, NSA ve FBI’ın teknoloji şirketlerinin sunucularından çok büyük miktarda ses, video, fotoğraf, e-posta, belge ve bağlantı bilgileri aldığını’ iddia etti.

Washington Post, sunucularından bilgi alındığını iddia ettiği dokuz şirketin ismini verirken, bu isimler arasında Apple, Facebook, Microsoft ve Google’da yer aldı.



Devler iddiaları reddetti



Google, iddiaların üzerine yaptığı açıklamada, ‘hükümet için hiçbir zaman açık bir arka kapı bırakmadıklarını’ belirtti.

Microsoft ise ‘gönüllü olarak hükümetle bilgi paylaşımında bulunmadıklarını, sadece belli talepler karşılığında bilgi sunduklarını’ ifade etti.

Konu hakkında açıklama yapan Apple’ın sözcüsü Steve Dowling ise “PRISM programı hakkında bilgimiz var... Ancak hiçbir kurum için sunucularıma doğrudan erişim sağlamadığımız gibi, sunuculardan bilgi alınması için mahkeme kararı gerekmektedir” dedi.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre Apple, ‘NSA-FBI veri toplama programına katılıp katılmadığına yönelik iddiaları’ yanıtsız bıraktı.

Washington Post haberinde, “Apple’ın 2007’den bu yana PRISM’a dahil olmamaya çalıştığını’ belirtti.



Facebook'tan açıklama



PRSIM programında yer alıp almadığı iddialarına cevap veren bir diğer şirket dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook oldu.

Facebook’un güvenlik şefi Joe Sullivan, “hiçbir devlet kurumuna sunucularımıza doğrudan erişim imkanı vermiyoruz... Facebook’tan spesifik bireyler hakkında bilgi talep edildiğinde, bu talebin yasalarla uyumluluğunu dikkatle inceliyor ve sadece yasalarca belirtildiği ölçüde bilgi paylaşıyoruz” dedi.

İddialara cevap veren arama motoru devi Yahoo!’da, ‘kullanıcıların mahremiyetinin çok ciddiye aldıkları bir husus olduğunu ve sistemlerine, ağlarına veya sunucularına doğrudan erişim izni vermediklerini’ belirtti.