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Dünya

Google'dan Ermenileri kızdıran çeviri

18 Şubat’ta sanal âlemde Ermenileri bir sürpriz bekliyordu. Sürprizin kaynağı, Google’ın çeviri servisi ‘google translate’ idi.

20 Şubat 2012 06:09

 

T24- Sanal âlemde 18 Şubat Cumartesi günü Ermenileri tuhaf bir sürpriz bekliyordu. Sürprizin kaynağı, Google’ın online hizmet veren çeviri servisi ‘google translate’ idi. Çünkü siteye Ermenice ‘Ermenileri seviyorum’ yazıp bunu İngilizce’ye çevirmesini isteyenlerin karşısına, ‘I love Turkey/Türkiye’yi seviyorum’ cümlesi çıkıyordu. 

 

Hürriyet'in Ermeni dünyasından haberler veren Armenian Weekly  isimli internet sitesinden derlediği habere göre, Google’ın çeviri servisinde yaşanan bu durumu ilk farkeden Lübnanlı Ermeni aktivist Seruj Bagdasaryan oldu. Bagdasaryan durumu farkedince uluslararası Ermeni camiasını harekete geçirdi. Dünyanın muhtelif yerlerinde yaşayan Ermeniler Google çeviri servisine girerek durumu test etti. Haber doğruydu.
 
Uluslararası Ermeni camiasından gelen tepkiler üzerine Google duruma müdahale ederek doğru çeviri yapılmasını sağladı sağlamasına ama şimdi merak edilen şu: Google’ın online çeviri sitesine kim veya kimler nasıl müdahale ederek böyle bir şey yapabildi ve buna benzer kaç cümle için böyle bir sistem kuruldu? Google ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Amerika’da yaşayan Ermeniler, Google, Apple ve Microsoft’u Ermeni karşıtı olmakla suçluyor. 

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