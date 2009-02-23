Google Earth'te Ağrı yok

Araştırmacı Cezmi Yurtsever, Ermeniler'in Ağrı Dağı'nın ismini "Google-Earth"te 'Ararat' olarak değiştirdiğini öne sürdü.



Adanalı tarih araştırmacısı Cezmi Yurtsever, Ermeniler'in siyasi amaçlarına uygun yer isimlerini verme çalışmalarının sürdüğünü iddia ederek, buna dünyanın en yaygın kullanılan web tarayıcısı Google'ın '`Google-Earth' haritasının da alet edildiğini öne sürdü. Yurtsever, Google-Earth'ın Kafkaslar'ın ve detaylı olarak da Ermenistan'ın uydu görüntüsü içinde Erivan yakınlarından çekilen Ağrı Dağları görüntülerine siyasi amaçlarına uygun olarak Çukurova'nın antik kent isimleri olan Sis, Misis (Masis) isimlerini verdiklerine dikkat çekti.



`Sis' adının Türkler'den önce özellikle Kilikya Ermeni Krallığı zamanını çağrıştıran Kozan şehrinin antik dönem ismi olduğunu anlatan Yurtsever, ``Masis' veya `Misis' ise, Çukurova'nın orta yerinde ve Ceyhan Nehri kıyısındaki antik dönem kent ismidir. Ermeniler, Sis'i Küçük Ağrı, Masis veya Misis'i de Büyük Ağrı Dağı'nın ismi olarak kullanmaktadır. Ermeniler'in bu bakış açısı Google-Earth'e de fotoğrafik belge olarak yansıtılmıştır'' dedi.



'Objektif ve bilimsel değil'



Google-Earth’de yer alan Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'ni gösteren ayrıntılı uydu görüntüsünde Büyük Ağrı Dağın'ın ana adının Ermeni tarih ütopyası ve Hıristiyan dünyasının benimsediği `Ararat' görüşünün desteklendiğini belirten Yurtsever, şunları söyledi:



``Türkiye'nin devlet coğrafyası yer isimleri tercihinin dışına çıkılmıştır. Google'ın günümüz şartlarında Türkiye'nin coğrafya isimlerini Ermeni tarih görüşlerini ön plana çıkaracak şekilde yer verme çalışması objektif bilimsel bakış değildir. Ermenistan kendi tarih tezine göre Ağrı Dağı eteğinde Van Gölü ve çevresini `Büyük Ermenistan' olarak görmektedir. Bu gelişmelerin ışığı altında Google-Earth'ün Ağrı Dağı'nın resmi ismini `Ararat' olarak değiştirmesine karşı Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi girişimde bulunması gerekir. Sayın Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın en kısa zamanda bu konuyu dikkate alarak gerekli girişimde bulunması gerekir.''

