Google Earth Kamil'i keşfetti

T24- Google Earth bu kez bilimin hizmetinde... Bilim adamları, Google Earth'teki uydu görüntülerini tarayarak 2 bin yıllık bir krater keşfetti.





İtalyan ve Mısırlı bilim adamları, geçtiğimiz aylarda Sahra çölünde büyük bir krater keşfetti. Ancak keşfedilen krateri diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise Google Earth sayesinde bilim adamlarınca bulunmuş olması...



Google Earth'ün uydu görüntülerini kullanarak "Kamil" isimli krateri keşfeden bilim adamlarına göre Kamil, dünyanın "bozulmamış ve orjinal halini muhafaza eden" 5 kraterinden biri...



Kamil isimli kraterin 2 bin yıl önce ortaya çıktığı sanılırken, bulunan kraterin 44 metre genişliğinde ve 16 metre derinliğinde olduğu belirtildi.



