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Google da seçime odaklandı

Google, Türkiye sayfasında 2011 Genel Seçimleri'ne özel logo yayımladı. Link seçim sayfasına gidiyor.

12 Haziran 2011 03:00

T24 - Google, Türkiye sayfasında 2011 Genel Seçimleri'ne özel logo yayımladı. Link seçim sayfasına gidiyor.

Google Türkiye ana sayfasındaki logoda, oy kullanma kabinleri tasvir ediliyor. Logoya tıklandığında 2011 Genel Seçimler sonuç sayfasına bağlanılıyor.

''Doodle'' olarak nitelendirilen özel tasarımlı logolar, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara, tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca, internet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

Google, Türkiye sayfasında da önemli gün ve kişiler hakkında özel logolar yer alıyor.



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