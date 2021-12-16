T24 LogoT24 Logo
Dünya

Google, Covid-19 aşısı olmayan çalışanlarının işine son verebilecek

“Aşı zorunluluklarımız iş gücümüzü güvende tutmak ve hizmetlerimizi işletmeye devam edebilmek için çok önemli."

16 Aralık 2021 07:41

T24 Dış Haberler

Google, çalışanlarına şirketin Covid-19 aşı politikasına uymamaları durumunda maaşlarını alamayacakları, son durumda ise işlerine son verilebileceğini belirtti. 

CNBC’nin ulaştığı şirket içi bir belgede, Google yönetimi çalışanlardan Covid-19 aşı durumlarını bildirmeleri, kanıt içeren belge göndermelerini istedi. Şirket, belli bir tarihten sonra bunu gerçekleştirmeyen çalışanlara tek tek ulaşmaya başlayacaklarını belirtti.

Belgeye göre, Covid-19 aşılarını 18 Ocak’a kadar tamamlamayan çalışanlar, 30 gün ücretli izne ayrılacak. Durum devam ederse, ücretsiz 6 ay izin sonra ise tamamen görevine son verilebilecek.

Google sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında “Aşı zorunluluklarımız iş gücümüzü güvende tutmak ve hizmetlerimizi işletmeye devam edebilmek için çok önemli. Aşı politikamızın arkasındayız” dedi.

googleçalışanşirketaşıcovid-19koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24