Google, Covid-19 aşısı olmayan çalışanlarının işine son verebilecek

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Google, çalışanlarına şirketin Covid-19 aşı politikasına uymamaları durumunda maaşlarını alamayacakları, son durumda ise işlerine son verilebileceğini belirtti.

CNBC’nin ulaştığı şirket içi bir belgede, Google yönetimi çalışanlardan Covid-19 aşı durumlarını bildirmeleri, kanıt içeren belge göndermelerini istedi. Şirket, belli bir tarihten sonra bunu gerçekleştirmeyen çalışanlara tek tek ulaşmaya başlayacaklarını belirtti.

Belgeye göre, Covid-19 aşılarını 18 Ocak’a kadar tamamlamayan çalışanlar, 30 gün ücretli izne ayrılacak. Durum devam ederse, ücretsiz 6 ay izin sonra ise tamamen görevine son verilebilecek.

Google sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında “Aşı zorunluluklarımız iş gücümüzü güvende tutmak ve hizmetlerimizi işletmeye devam edebilmek için çok önemli. Aşı politikamızın arkasındayız” dedi.