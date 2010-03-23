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Dünya

Google-Çin savaşında yeni perde açılıyor

ABD ile Çin arasındaki internet özgürlüğüyle ilgili yaşanan gerilim, dünyanın en büyük arama motoru Google'un son kararıyla tırmanışa geçti.

23 Mart 2010 02:00

T24 - ABD ile Çin arasındaki internet özgürlüğüyle ilgili yaşanan gerilim, dünyanın en büyük arama motoru Google'un son kararıyla tırmanışa geçti. Google, Çin'deki sansürü aşabilmek için bu ülkeden gelen girişleri Hong Kong'daki işlemcisine yönlendirmeye başladı.



Böylelikle Çin'in koyduğu sansürleri aşmanın yolunu bulan Google, bu kararıyla Pekin hükümetinin sert tepkisini çekti.


Yaklaşık iki aydır Google ile Çin yönetimi arasında tansiyon yüksekti. Google, kendisine yönelik korsan saldırıların büyük çoğunluğunun Çin'den yapıldığını öne sürerek, buradaki faaliyetlerini kapatma tehdidinde bulunmuştu.


İngiliz the Guardian gazetesine göre, Çinli yetkililer, internet devinin bu kararında “tamamıyla hatalı” olduğunu belirterek, bu kararın iki taraf arasındaki anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi.


Tehlikeli süreç  


Bloomberg haber ajansında yayımlanan bir haberde, Google’ın Çin’deki operasyonlarını durdurmasının şirketin dünyanın en büyük internet pazarında bundan sonraki operasyonlarını tehlikeye attığına dikkat çekildi. Ayrıca Google ile Çin arasındaki bu gerilimin Washington ile Pekin ilişkileri üzerinde de yansıması olacağı belirtildi.


Pekin hükümeti, Google bu hamlesiyle daha önce verdiği sözleri yerine getirmediğini ve tamamen yanlış bir adım attığını ifade ederken, ABD hükümeti ise Google'ın hayal kırıklığına uğradığını söyledi ve vermiş olduğu sözleri yerine getirmediği için Çin'i suçladı.   


Google’ın Nasdaq borsasındaki hisselerinin dünkü işlemlerde 2.5 dolarlık bir değer kaybı yaşadığı görüldü. Şirketin hisseleri bu yıl başından bu yana yüzde 10’luk değer kaybı yaşadı.             

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