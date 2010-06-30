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Dünya

Google, Çin karşısında geri adım attı

Google, Çin'in "lisansını iptal ederim" uyarısı üzerine geri adım attı.

30 Haziran 2010 03:00

T24- Google - Çin gerilimi yeni bir aşamaya ulaştı. Pekin yönetiminin sansürünü aşmak için Hong Kong sayfalarına yönlendirme yapan Google, Çin’in “lisansını iptal ederim” uyarısı üzerine geri adım attı.

 

Google, Pekin yönetiminin kurduğu sansür sistemini aşmak için Çinli internet kullanıcılarını Hong Kong sayfalarına yönlendiriyordu.

 

Özerk konumundan ötürü Google'ın Hong Kong'daki sitesini denetleyemeyen Çin, yönlendirmeye son vermemesi halinde Google'ın Çin'deki lisans hakkını kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

 

Pekin ile bitmeyen gerilim

 

Çin ile Google arasındaki gerginlik bu yılın başında Google'a düzenlenen hacker saldırılarıyla başlamıştı.

 

Google saldırıların Çin kaynaklı olduğunu savunmuş, Pekin yönetiminin uyguladığı sansürden dolayı Çin piyasasından tamamen çekilme fikrini ortaya atmıştı. 

 

İzin alınması gerekiyor

 

Çin'de kayıtlı web siteleri devletin ilgili birimlerinden lisans izni almak zorunda. Lisans izni her yıl yenileniyor.

 

Çin'de 2012'ye kadar geçerli lisans hakkı edinen Google'ın yıllık yenileme için son başvuru günü 30 Haziran olarak belirlenmişti.

 

Uzmanlar, Google'a Google.cn adresinden ulaşılamaması halinde Hong Kong sayfasının kullanıcı sayısında önemli gerileme yaşanacağı öngörüsünde bulunuyor.

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