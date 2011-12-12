Google bu defa ABD'nin üssünü deşifre etti

T24 - ABD, internet arama motoru Google'ı uydu haritası aracılığıyla gizli askeri üslerini deşifre etmekle suçladı.







Kısa bir süre önce GoogleMaps üzerinden Gobi ÇÖlü'nde gizemli işaretler tespit edilmiş, daha sonra bu gizli işaretlerin Çin'in askeri araştırmalar yaptığı üslerin yerini gösterdiği iddia edilmişti. Şimdi aynı sorunla ABD karşı karşıya. GoogleMaps üzerinden yayınlanan bir görüntünün ABD'nin gizli askeri üssünü gösterdiği savunuldu.



ABD'nin Nevada eyaletindeki Yucca Lake'de predatörlerin denemelerinin yapıldığı gizli bir askeri üssün görüntülerine GoogleMaps üzerinden erişmek mümkün. ABD'li yetkililer, Google'ın kendi bilgisayarları vasıtasıyla askeri üslerinin görüntülerini yayınladığını, bu durumun ABD'nin güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirtti.



Yucca Lake'deki askeri üste bir iniş pisti üzerinde, İran'ın düşürdüğünü iddia ettiği R-170 predatörlerinden biri deneme uçuşu yaparken görülüyor.

Bu istihbarat İran'a yarar



Amerikan FOX televizyonuna konuşan emekli albay Cedric Leighton, bir zamanlar sadece Pentagon ve istihbarat örgütleri tarafından bilinen askeri üslerin artık Google sayesinde herkes tarafından bilindiğini söyledi. "Bu çok tehlikeli" diyen Albay Leighton, "İran daha çok eğitim yapılan üslerle ilgili bilgi alma peşinde çünkü bizim hangi araçlarla istihbarat topladığımızı bilmek istiyorlar" dedi.

Görüntü 2011 başlarında alındı



Havacılık internet sitesi Flight Global da, 2011 yılı başlarında GoogleMaps tarafından alınan görüntünün Yukka Lake'deki gizli askeri üssü görüntülediğini doğruladı. İnternet sitesi, üste iniş pistinde ABD insansız hava aracı Predatör ya da Reaper'ın olduğunu belirtti.