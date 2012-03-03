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Google, Başbakan'a ziyarete geldi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Google Dünya Başkanı Eric Schmidt'i kabul etti

03 Mart 2012 17:51

 

T24 - Başbakan Erdoğan, dünyanın en büyük arama motoru Google'ın Dünya Başkanı ile görüştü.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Google Dünya Başkanı Eric Schmidt'i kabul etti.

Dolmahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisinde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 45 dakika sürdü.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Sütlüce'de perşembe günü meyadana gelen bombalı saldırının ardından Dolmabahçe ve Başbakan'ın güzergahı üzerindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlendi.

Saldırıda motosiklet kullanılması, güvenlik güçlerinin benzer araçlara karşı tedbirli davranmasına neden oldu. Çevredeki ve güzergahtaki motosikletlerin sahipleri uyarıldı veya çektirildi.

 

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