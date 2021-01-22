Google, Avustralya'daki yeni yasal düzenleme karşısında hizmet vermeyi durdurabileceğini söyledi

Google, gelirlerinden haber kuruluşlarına da pay verilmesini öngören yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Avustralya'ya hizmet vermeyi durduracağını açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Avustralya, aralarında Google ve Facebook'un da bulunduğu teknoloji şirketlerinin içeriğini kullandıkları haber kuruluşlarına elde ettikleri gelirden pay vermesini öngören önemli bir yasal düzenleme hazırlıyor.

Ancak teknoloji şirketleri bu düzenlemeye "külfetli" olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Google Avustralya'nın İdari Direktörü Mel Silva, Senato'da katıldığı oturumda, bu tarz bir yasal düzenlemenin "uygulanamaz" olduğunu söyledi.

Silva, "Yasanın bu haliyle geçmesi halinde Google Arama Motoru'nun Avustralya'da verdiği hizmeti sonlandırmak dışında başka seçeneğimiz kalmaz" diye konuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, milletvekillerinin bu tarz "tehditlere" boyun eğmeyeceğini söyledi. Morrison, tasarıyı bu yıl içerisinde parlamentoya sunmayı planladıklarını açıkladı.

Morrison, "Şunu çok net söylemek istiyorum: Avustralya'da yapabileceğiniz şeylerle ilgili kuralları Avustralya belirler. Bunun yapıldığı yer parlamentomuzdur. Ve bunu kabul etmek isteyenlerin başımızın üstünde yeri var. Ama tehditlere karşılık vermeyiz" dedi.