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Ekonomi

Google "sanal para" reklamlarını yasaklıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart (DHA) – Google Sürdürülebilir Reklam Direktörü Scott Spencer, şirketin, kripto paraların halka arzı, kripto para cüzdanları ve piyasa önerileri de dahil olmak üzere sanal para birimleri ile ilgili reklamları engelleyece

14 Mart 2018 13:50

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart (DHA) – Google Sürdürülebilir Reklam Direktörü Scott Spencer, şirketin, kripto paraların halka arzı, kripto para cüzdanları ve piyasa önerileri de dahil olmak üzere sanal para birimleri ile ilgili reklamları engelleyeceğini duyurdu.
Google\'dan yapılan açıklamaya göre, alınan karar Haziran ayında uygulamaya geçecek.
Spencer, kripto paraların geleceği hakkında öngörüleri olmadığını ancak bazı tüketicilerin zarar görmeleri üzerine son derece dikkatli olmak zorunda olduklarını söyledi.
Google\'ın kararı, bu yılın başındaki Facebook\'un yasaklama kararıyla benzerlik gösteriyor.
Google daha önce, 2017 yılında reklam politikasına aykırı olan 3.2 milyar reklamı engellediğini duyurmuştu.

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