Google 3.3 milyar Sterlin ceza ile karşı karşıya

Google, Birleşik Krallık’ta 'Kişisel Verilerin Korunması Yasası'nın dördüncü maddesini ihlal ettiği için suçlu durumunda bulunması halinde her kullanıcıya 750 Sterlin ödeyecek. Bu durumda Google toplamda 3.3 milyar Sterlin ceza ile karşı karşıya kalabilir.

Google, 2011 Haziran ve 2012 Şubat ayları arasında, Apple’ın Safari adlı programındaki bir açığı kullanarak milyonlarca kullanıcıya ait verileri toplama suçundan yüksek mahkeme karşısına çıkacak.



Söz konusu yasanın 13. Maddesi'ne göre kullanıcılar, verileri çalındığı takdirde tazminat talebinde bulunabilirler. Yüksek Mahkeme'nin suçlu bulması durumunda Google’ın ödeyeceği ceza, her kullanıcıya 750 sterlinden toplamda 3.3 milyar sterline ulaşıyor.

Görevlilerin, Google’ın ihlallere 2012 yılının Şubat ayından sonra devam ettiğini tespit etmesi halinde verilecek ceza, şirketin yıllık kazancının yüzde 4.0’üne ulaşacak.



Google, daha önce de Avrupa Birliği’nin (AB) kullanıcıların konumlarını izinsiz izleme suçundan açtığı, 3.8 milyar Sterlinlik bir ceza ile karşı karşıya kalmıştı.

(DHA)