Google, 2014'te Türkiye'deki en popüler konuları sıraladı

Google, dünya ve Türkiye için 2014'ün en popüler olaylarını sıraladı.

Google, ana sayfasındaki logonun üzerine tıklandığında, katılımcıların yeni yılı kutlanırken, "2014'ün Trend Olan Konuları" başlığı altında ülkelere göre olaylar sıralanıyor.

Listede Türkiye'de en popüler olaylar sırasıyla "Seçim sonuçları", "Dünya Kupası", "Soma", "Flappy Bird" ve "Kobani" oldu.

"Dizi", "film", "kişiler", "nasıl yapılır", "televizyon programları", "yemek tarifi", "yükselen aramalar" ve "şarkı" başlıkları altında önemli olaylar sıralandı.

Dünya genelinde ise 2014'ün popüler konuları, "Robin Williams", "World Cup", "Ebola", "Malaysia Airlines" ve "ALS Ice Bucket Challenge" olarak yer aldı.

"Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.



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