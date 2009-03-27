T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Google 200 kişiyi daha işten çıkaracak

Google, 200 kişiyle yollarını ayıracağını duyurdu. Şirket daha önce de 100 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

27 Mart 2009 02:00

İnternet arama motoru Google, ikinci işten çıkarma dalgasında 200 kişi ile yollarını ayıracağını duyurdu. Şirket daha önce de 100 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Google'ın işten çıkarmalarla ilgili duyurusu, yüksek karlı şirketlerin dahi durgunluğu hissetmeye başlaması olarak algılandı.

İşten çıkarmaların satış ve pazarlama bölümlerinde yoğunlaşacağı bildirildi.

Şirketin resmi blogunda yer alan açıklamada, Google'ın çok kısa zamanda hızla büyüdüğü belirtilerek, "Şirketler bu kadar hızla büyürken, herşeyi düzgün yapmak neredeyse imkansız ve biz de kesinlikle yapamadık" denildi.

Google, şirketin hızla büyüdüğü son 4 yılda aynı işi yapan çok sayıda kişi istihdam edildiğini bildirdi.

Şirket bu yıl daha önce de 100 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

İşten çıkarmalar, 20 bin 200 kişinin çalıştığı şirketin işgücünün yüzde 1'inden azını temsil ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24