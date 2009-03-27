Google 200 kişiyi daha işten çıkaracak

İnternet arama motoru Google, ikinci işten çıkarma dalgasında 200 kişi ile yollarını ayıracağını duyurdu. Şirket daha önce de 100 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.



Google'ın işten çıkarmalarla ilgili duyurusu, yüksek karlı şirketlerin dahi durgunluğu hissetmeye başlaması olarak algılandı.



İşten çıkarmaların satış ve pazarlama bölümlerinde yoğunlaşacağı bildirildi.



Şirketin resmi blogunda yer alan açıklamada, Google'ın çok kısa zamanda hızla büyüdüğü belirtilerek, "Şirketler bu kadar hızla büyürken, herşeyi düzgün yapmak neredeyse imkansız ve biz de kesinlikle yapamadık" denildi.



Google, şirketin hızla büyüdüğü son 4 yılda aynı işi yapan çok sayıda kişi istihdam edildiğini bildirdi.



Şirket bu yıl daha önce de 100 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.



İşten çıkarmalar, 20 bin 200 kişinin çalıştığı şirketin işgücünün yüzde 1'inden azını temsil ediyor.

