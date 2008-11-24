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Ekonomi

Goodyear da üretime ara verecek

Goodyear Lastikleri, Kurban Bayramının ve yeni yılın ardından üretime 5'er gün ara vereceğini duyurdu.

24 Kasım 2008 02:00

Goodyear Lastikleri, Kurban Bayramının ve yeni yılın ardından üretime 5'er gün ara vereceğini duyurdu.

Goodyear'dan Borsaya gönderilen yazıda, global ekonomik koşulların sonucu olarak ortaya çıkan talep daralmasının devam ettiği belirtildi.

Yazıda, yönetim kurulunun azalan talepler doğrultusunda artan stokları dengelemek üzere, normal şartlarda Kurban Bayramı tatili sebebiyle 7 Aralık 2008 tarihinde durdurularak 12 Aralık 2008 Cuma günü yeniden başlanacak olan üretimin, her iki fabrikada başlangıç tarihinin geciktirilerek 5 gün tamamen durdurulmasına ve üretimin 17 Aralık 2008 Çarşamba günü itibariyle her iki fabrikada yeniden başlamasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, normal şartlarda yeni yıl tatili nedeniyle 31 Aralık 2008 tarihinde durdurularak 2 Ocak 2009 Cuma günü yeniden başlanacak üretimin, her iki fabrikada başlangıç tarihinin geciktirilerek, 5 gün tamamen durdurulmasına ve üretimin 7 Ocak 2009 Çarşamba günü itibariyle her iki fabrikada yeniden başlamasına karar verildiği belirtildi.

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