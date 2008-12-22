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Spor

Gooden sakatlandı

Drew Gooden, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle en az bir hafta forma giyemeyecek.

22 Aralık 2008 02:00


Chicago Bulls'un en çok ribaunt alan ismi olan Drew Gooden, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle en az bir hafta forma giyemeyecek.


Chicago Bulls'un pota altı oyuncusu Drew Gooden, sağ ayak bileğini burktuğu için bir hafta sahalardan uzak kalacak.

Bu sezon maç başına 29.9 dakika sahada kalan Gooden, 12.7 sayı, 8.8 ribaund ve 1 top çalma ortalamalarıyla mücadele ediyor.

27 yaşındaki Gooden, 2002 Draftı'nda 4. sıradan seçilmiş, Memphis Grizzlies, Orlando Magic ve Cleveland Cavaliers formaları giymişti.

Gooden, 21 Şubat 2008'de yapılan 11 takımlı takasta Larry Hughes ile birlikte Cleveland'dan Chicago'ya transfer oldu.

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