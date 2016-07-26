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Spor

Gonzalo Higuain resmen Juventus'ta

Gonzalo Higuain, geçen sezon Napoli formasıyla 26 kez gol attı

26 Temmuz 2016 23:26

Napoli, Arjantinli golcü Gonzalo Higuain'in Serie A devi Juventus'a transfer olduğunu kulübün resmi twitter hesabından duyurdu.

Juventus, golcü oyuncunun transferi için Napoli'ye serbest kalma bedeli olan 90 milyon Euro'yu ödeyecek.

Juventus aynı zamanda bu paranın Napoli'ye 2 ene içerisinde ödeneceğini de açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp yıldız isimle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gonzalo Higuain, geçen sezon Napoli formasıyla Serie A'da 35 maçta oynarken, rakip fileleri tam 26 kez havalandırmayı başardı.

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