Gönüllü mahalle bekçisi bıçaklanarak öldürüldü

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te mahallede gönüllü bekçilik yapan 60 yaşındaki Ramazan Sevici, tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Karagöz Mahallesi\'nde gönüllü bekçilik yaptığı belirtilen evli ve 4 çocuk babası Ramazan Sevici, bugün akşam saatlerinde 2 kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Sevici bıçaklandı, saldırganlar ise kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Ramazan Sevici, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Sevici\'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapıp görgü tanıklarından bilgi alan polis, kaçan iki saldırganın kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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